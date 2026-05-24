В Новосибирской области арестовали обвиняемого в незаконном обороте банковских карт

Мошковский районный суд Новосибирской области избрал меру пресечения местному жителю, проходящему по делу о неправомерном обороте средств платежей. Мужчине предъявлено обвинение по части 3 и части 5 статьи 187 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции НСО.

По версии следствия, фигурант действовал из корыстных побуждений, выполняя указания третьих лиц. В первом случае он передал неустановленному лицу свою банковскую карту для проведения неправомерных финансовых операций. Кроме того его обвиняют в приобретении банковской карты, оформленной на чужое имя. Её мужчина также намеревался передать третьим лицам для использования в теневых схемах.

Рассмотрев ходатайство следствия, суд принял решение заключить обвиняемого под стражу. Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.