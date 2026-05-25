АКРА обрушила рейтинг «Магнита» из-за долгов по кредитам: что это значит для торговой сети – взлетят ли цены

22 мая 2026 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «Магнит» с максимального уровня AAA(RU) до AA+(RU). Это решение — не просто техническая корректировка. Чтобы понять, насколько серьезен сигнал, в публикации Сиб.фм разберемся: а кто такая АКРА и почему ее мнение — это не «оценка из интернета», а ключевой маркер для всего финансового рынка?

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) — это не частная компания. Это системообразующий участник российской финансовой инфраструктуры, созданный в 2015 году по инициативе Центрального банка России. Ключевой момент: АКРА получила аккредитацию Банка России, а это значит, что её рейтинги официально признаются регулятором. По закону, если вы выпускаете облигации и хотите, чтобы их могли покупать пенсионные фонды (НПФ) или страховые компании — рейтинг от АКРА (или другого аккредитованного агентства) обязателен.

АКРА использует строгие, публичные методологии, а её оценки напрямую влияют на стоимость заимствований для компаний. Если агентство понижает рейтинг — для компании автоматически дорожают кредиты и усложняется доступ к деньгам на рынке капитала. Поэтому решение АКРА — это не «бумажка», а финансовый сигнал, который меняет реальные потоки миллиардов рублей.

До 22 мая 2026 года «Магнит» находился в «красной зоне» надежности — на высшей ступени AAA(RU). Сейчас рейтинг снижен до AA+(RU). Это всё ещё очень высокий уровень (второй после максимального), но сам факт понижения — тревожный звонок.

Аналитики уточняют, что компания резко нарастила долги, чтобы финансировать агрессивную инвестиционную программу — покупку новых сетей, развитие формата «у дома» и онлайн-доставки.

Цифры, которые говорят сами за себя:

Средневзвешенное отношение общего долга к FFO: 3,0x (это много для розницы).

Отношение скорректированного долга к FFO до фиксированных платежей: 4,9x.

Покрытие процентных расходов: всего 2,5x. Это означает, что на обслуживание долга уходит всё большая часть заработанных денег.

Другими словами: «Магнит» активно тратил деньги (инвестиции), но его операционная рентабельность (способность зарабатывать на продаже продуктов) в этот период снижалась.

Что это значит для самой сети и для покупателей?

Для бизнеса: дорогие «игрушки» и смена стратегии

«Магнит» за последние годы провернул несколько крупных сделок. Он завершил покупку 82% премиальной сети «Азбука вкуса», усилился в Московском регионе и сегменте готовой еды. Общая сеть насчитывает уже 33 440 магазинов. Это мощно, но дорого.

АКРА прямо указывает: из-за высокой долговой нагрузки и снижения рентабельности кредитный рейтинг был снижен. Теперь «Магниту» придётся:

Брать кредиты под более высокий процент. Рейтинг AA+ стоит дороже, чем AAA. Это ударит по чистой прибыли.

Замедлить экспансию. Агентство закладывает в прогноз, что активная фаза инвестиций завершается. «Магниту» придётся меньше покупать и больше отдавать долги.

Оптимизировать бизнес. АКРА ожидает восстановления рентабельности к 2028 году за счёт «оптимизации бизнес-процессов». Для обычного человека это может означать: сокращение издержек, автоматизацию складов, закрытие части убыточных магазинов.

Для покупателей: ждать ли роста цен и проблем с ассортиментом?

Прямой угрозы для простых посетителей нет. Рейтинг AA+ — это всё ещё уровень надёжного заёмщика. «Магнит» не обанкротится, полки пустыми не останутся. По крайне мере, как говорят эксперты, «звоночков для этого нет».

Однако есть нюанс:

Снижение рентабельности и рост затрат на обслуживание долга — это косвенный стимул поднимать наценку. В рознице маржа низкая, и любой дополнительный процент долга ложится на конечную цену товара.

Замедление инвестиций может означать, что «Магнит» будет реже открывать новые точки или обновлять старые магазины. Развитие сервисов доставки может замедлиться.

Для инвесторов: сигнал к осторожности

Владельцы облигаций «Магнита» (а их выпущено на десятки миллиардов рублей) получили формальный сигнал: риск вырос. Сразу после публикации рейтинга доходность бумаг может скорректироваться (вырасти), а значит, те, кто купил их раньше, могут увидеть краткосрочное падение цен.

Что будет дальше: условия выхода из «желтой зоны»

АКРА поставила «Магниту» конкретные условия, при которых рейтинг вернут на AAA или уронят ещё ниже.

Чтобы вернуть AAA (позитивное рейтинговое действие):

Нужно, чтобы покрытие процентных платежей выросло выше 5,0x.

Чтобы отношение долга к прибыли снизилось до очень комфортного уровня.

Это значит — «Магниту» нужно резко сокращать долги и одновременно наращивать прибыль.

Если пойдёт негативный сценарий (снижение рейтинга ещё ниже)

Если покрытие процентных платежей упадёт ниже 2,5x.

Если долговая нагрузка вырастет до 6,0x.

Пока что прогноз «стабильный»: АКРА считает, что в ближайшие 12–18 месяцев рейтинг не изменится. Это значит, что «Магнит» пока не проваливается, но и не взлетает.

Понижение рейтинга «Магнита» с AAA до AA+ — это симптом зрелости рынка. Ретейлер вырос до гиганта, но каждый новый шаг (покупка «Азбуки вкуса», экспансия онлайн) даётся через рост долга. АКРА четко дала понять: лёгких денег больше не будет.

Для обычного покупателя «Магнит» не исчезнет и не станет резко дорогим.