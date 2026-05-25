АКРА обрушила рейтинг «Магнита» из-за долгов по кредитам: что это значит для торговой сети – взлетят ли цены

22 мая 2026 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «Магнит» с максимального уровня AAA(RU) до AA+(RU). Это решение — не просто техническая корректировка. Чтобы понять, насколько серьезен сигнал, в публикации Сиб.фм разберемся: а кто такая АКРА и почему ее мнение — это не «оценка из интернета», а ключевой маркер для всего финансового рынка?
Результаты исследования
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) — это не частная компания. Это системообразующий участник российской финансовой инфраструктуры, созданный в 2015 году по инициативе Центрального банка России. Ключевой момент: АКРА получила аккредитацию Банка России, а это значит, что её рейтинги официально признаются регулятором. По закону, если вы выпускаете облигации и хотите, чтобы их могли покупать пенсионные фонды (НПФ) или страховые компании — рейтинг от АКРА (или другого аккредитованного агентства) обязателен.
АКРА использует строгие, публичные методологии, а её оценки напрямую влияют на стоимость заимствований для компаний. Если агентство понижает рейтинг — для компании автоматически дорожают кредиты и усложняется доступ к деньгам на рынке капитала. Поэтому решение АКРА — это не «бумажка», а финансовый сигнал, который меняет реальные потоки миллиардов рублей.
До 22 мая 2026 года «Магнит» находился в «красной зоне» надежности — на высшей ступени AAA(RU). Сейчас рейтинг снижен до AA+(RU). Это всё ещё очень высокий уровень (второй после максимального), но сам факт понижения — тревожный звонок.
Аналитики уточняют, что компания резко нарастила долги, чтобы финансировать агрессивную инвестиционную программу — покупку новых сетей, развитие формата «у дома» и онлайн-доставки.
Цифры, которые говорят сами за себя:
-
Средневзвешенное отношение общего долга к FFO: 3,0x (это много для розницы).
-
Отношение скорректированного долга к FFO до фиксированных платежей: 4,9x.
-
Покрытие процентных расходов: всего 2,5x. Это означает, что на обслуживание долга уходит всё большая часть заработанных денег.
Другими словами: «Магнит» активно тратил деньги (инвестиции), но его операционная рентабельность (способность зарабатывать на продаже продуктов) в этот период снижалась.
Что это значит для самой сети и для покупателей?
Для бизнеса: дорогие «игрушки» и смена стратегии
«Магнит» за последние годы провернул несколько крупных сделок. Он завершил покупку 82% премиальной сети «Азбука вкуса», усилился в Московском регионе и сегменте готовой еды. Общая сеть насчитывает уже 33 440 магазинов. Это мощно, но дорого.
АКРА прямо указывает: из-за высокой долговой нагрузки и снижения рентабельности кредитный рейтинг был снижен. Теперь «Магниту» придётся:
-
Брать кредиты под более высокий процент. Рейтинг AA+ стоит дороже, чем AAA. Это ударит по чистой прибыли.
-
Замедлить экспансию. Агентство закладывает в прогноз, что активная фаза инвестиций завершается. «Магниту» придётся меньше покупать и больше отдавать долги.
-
Оптимизировать бизнес. АКРА ожидает восстановления рентабельности к 2028 году за счёт «оптимизации бизнес-процессов». Для обычного человека это может означать: сокращение издержек, автоматизацию складов, закрытие части убыточных магазинов.
Для покупателей: ждать ли роста цен и проблем с ассортиментом?
Прямой угрозы для простых посетителей нет. Рейтинг AA+ — это всё ещё уровень надёжного заёмщика. «Магнит» не обанкротится, полки пустыми не останутся. По крайне мере, как говорят эксперты, «звоночков для этого нет».
Однако есть нюанс:
-
Снижение рентабельности и рост затрат на обслуживание долга — это косвенный стимул поднимать наценку. В рознице маржа низкая, и любой дополнительный процент долга ложится на конечную цену товара.
-
Замедление инвестиций может означать, что «Магнит» будет реже открывать новые точки или обновлять старые магазины. Развитие сервисов доставки может замедлиться.
Для инвесторов: сигнал к осторожности
Владельцы облигаций «Магнита» (а их выпущено на десятки миллиардов рублей) получили формальный сигнал: риск вырос. Сразу после публикации рейтинга доходность бумаг может скорректироваться (вырасти), а значит, те, кто купил их раньше, могут увидеть краткосрочное падение цен.
Что будет дальше: условия выхода из «желтой зоны»
АКРА поставила «Магниту» конкретные условия, при которых рейтинг вернут на AAA или уронят ещё ниже.
Чтобы вернуть AAA (позитивное рейтинговое действие):
-
Нужно, чтобы покрытие процентных платежей выросло выше 5,0x.
-
Чтобы отношение долга к прибыли снизилось до очень комфортного уровня.
Это значит — «Магниту» нужно резко сокращать долги и одновременно наращивать прибыль.
Если пойдёт негативный сценарий (снижение рейтинга ещё ниже)
-
Если покрытие процентных платежей упадёт ниже 2,5x.
-
Если долговая нагрузка вырастет до 6,0x.
Пока что прогноз «стабильный»: АКРА считает, что в ближайшие 12–18 месяцев рейтинг не изменится. Это значит, что «Магнит» пока не проваливается, но и не взлетает.
Понижение рейтинга «Магнита» с AAA до AA+ — это симптом зрелости рынка. Ретейлер вырос до гиганта, но каждый новый шаг (покупка «Азбуки вкуса», экспансия онлайн) даётся через рост долга. АКРА четко дала понять: лёгких денег больше не будет.
Для обычного покупателя «Магнит» не исчезнет и не станет резко дорогим.