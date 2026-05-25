На две тысячи больше, чем в прошлом году: в Новосибирской области растёт число детей в летних лагерях

Почти все детские лагеря Новосибирской области, которые планируют открыться в первую летнюю смену, успешно прошли проверку Роспотребнадзора. Положительные санитарно-эпидемиологические заключения получили 1004 учреждения — это 97,9 процента от заявленного числа. Всего в региональный реестр организаций детского отдыха включён 1004 лагеря.

По официальным данным, в сезоне-2026 на территории области будут работать 1013 лагерей. Из них 948 — с дневным пребыванием, 54 стационарных и 11 палаточных. В общей сложности этим летом в них отдохнут 123 795 детей — почти на две тысячи больше, чем годом ранее.

Все легальные лагеря, гарантирующие безопасный и полноценный отдых, внесены в единый реестр. Туда попали как стационарные и палаточные лагеря, так и учреждения с дневным пребыванием и тематической направленностью.

В управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области предупредили: если лагерь отсутствует в реестре субъекта РФ, он работает нелегально, и никто не может гарантировать безопасность детей. Родителям посоветовали не подвергать жизнь и здоровье ребят опасности. Перечень документов, необходимых для включения в официальный реестр, опубликован на сайте регионального министерства труда и социального развития.

