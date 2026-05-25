«Новосибирскавтодор» потерял треть выручки: что теперь будет с дорогами и стройками в регионе?

Падение доходов крупнейшего подрядчика Сибири, многомиллионные штрафы и санкционные риски — эксперты оценивают, как это скажется на ремонте трасс и строительстве Восточного обхода и Южного транзита.
АО «Новосибирскавтодор» опубликовало отчетность за 2025 год, которая вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны — рост прибыли до 434 миллионов рублей после убыточного 2024 года. С другой — падение выручки на 32% и штрафные санкции от заказчиков на общую сумму 321 млн рублей. Главный вопрос для жителей Новосибирской области: не остановятся ли ремонты дорог и не заморозятся ли масштабные стройки?
Цифры: что скрывается за прибылью?
Выручка «Новосибирскавтодора» в 2025 году сократилась с 26,5 до 17,97 миллиарда рублей. Однако благодаря оптимизации издержек и пересмотру контрактов, компания смогла показать чистую прибыль в 433,5 млн рублей против убытка в 868 млн годом ранее.
Краткосрочные обязательства предприятия составляют 9,82 млрд рублей, из которых 3,7 млрд — авансы от заказчиков. Это значит, что значительная часть денег уже получена под будущие работы. В компании заявляют, что ресурсов для исполнения контрактов достаточно.
План на 2026 год — выполнить работы на сумму 16,04 млрд рублей. По сравнению с выручкой 2025 года (17,97 млрд) это небольшое снижение, но и не провал. Однако с учетом штрафов в 321 млн рублей нагрузка на бюджет подрядчика возрастает.
Штрафы: 141 млн уже удержали, оставшиеся 180 млн спишут в июне
Территориальное управление автодорог (ТУАД) выявило нарушения: «Новосибирскавтодор» не выполнил требования по привлечению малого бизнеса в качестве соисполнителей контрактов на содержание дорог.
В апреле 2026 года с компании уже удержали 141 млн рублей за счет выполненных работ. До 15 июня 2026 года удержат еще 180 млн рублей. Общая сумма претензий — 321 млн рублей.
Для сравнения: это почти 75% от чистой прибыли компании за 2025 год. По сути, значительная часть заработанного уйдет на уплату штрафов.
Что будет с ремонтом дорог в регионе?
Напомним, в 2025 году «Новосибирскавтодор» ремонтировал автодорогу «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», которая считается самой опасной в регионе. Кроме того, компания занимается содержанием и ремонтом целого ряда трасс в Новосибирской области.
Эксперты опасаются, что:
1. Из-за штрафов может сократиться объем текущего ремонта. Деньги, которые могли бы пойти на ямочный ремонт и содержание дорог, уйдут в бюджет ТУАД как штрафные санкции.
2. Возможны задержки в ремонте аварийных участков. Особенно это касается трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», где ситуация с безопасностью и так оставляет желать лучшего.
3. Субподрядчики из малого бизнеса могут потерять интерес к сотрудничеству. Если крупный подрядчик систематически не выполняет обязательства по привлечению малых предприятий, это создает напряженность на рынке.
Строительство новых объектов: Восточный обход и Южный транзит
Компания задействована в стратегически важных для региона проектах:
Восточный обход Новосибирска. В январе 2026 года проектная документация на строительство III этапа получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Это один из ключевых инфраструктурных проектов, призванный разгрузить город от транзитного транспорта.
Южный транзит. Конкурс на проектирование выиграла компания, близкая к «Новосибирскавтодору».
Ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта Толмачево и капремонт участка «Чуйского тракта» также находятся в портфеле подрядчика.
Насколько эти проекты защищены от финансовых проблем компании? Пока руководство заявляет о наличии всех необходимых ресурсов. Однако в отчетности прямо говорится о рисках, связанных с импортными ограничениями на электронику, запчасти и технику.
«Вышеуказанные обстоятельства могут оказать существенное, в том числе отрицательное, влияние на бизнес общества. Возможность оценить последствия введенных и возможных дополнительных ограничительных мер в долгосрочной перспективе... в денежном выражении отсутствует», — констатируют в «Новосибирскавтодоре».
Дополнительный сложности для компании — разбирательства с экс-генеральным директором Анатолием Воробьевым. АО пытается взыскать с него убытки по сделке по продаже автомобиля и использованию труда работников. Суд первой инстанции отказал, дело рассматривается в Арбитражном суде Западно-Сибирского округа.
«Потеря трети выручки для подрядчика такого масштаба — это серьезный звонок. Но еще более тревожный сигнал — это штрафы на 321 миллион рублей. Когда заказчик удерживает деньги за уже выполненные работы, это значит, что доверие к подрядчику подорвано серьезно. Что касается ремонта дорог, я бы ждал ухудшения качества содержания в 2026 году. Компания потеряет почти 200 миллионов рублей из оборота, и это неизбежно скажется на оперативности ямочного ремонта, особенно на второстепенных трассах. Магистральные объекты вроде Восточного обхода, скорее всего, будут достроены — это вопрос федерального значения. А вот региональные дороги, в том числе печально известная «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», могут оказаться в зоне риска. Еще один момент — кадровый ресурс. Если на фоне судов и штрафов начнется отток квалифицированных специалистов, это аукнется на всех объектах. У компании 13 филиалов в области — это огромная структура, и управленческий кризис может парализовать работу на местах. Мой прогноз: в ближайшие полгода — год мы увидим либо замедление темпов ремонта на региональных трассах, либо передачу части контрактов другим подрядчикам. Власти, скорее всего, не допустят срыва стратегических строек, но обычные дороги могут пострадать», — резюмировал Илья Франк.
Что в итоге?
«Новосибирскавтодор» остается системообразующим предприятием региона с портфелем заказов на 16 млрд рублей и нераспределенной прибылью в 2,015 млрд. Однако сочетание штрафов, судов и санкционных рисков создает турбулентность.
Ближайшие месяцы — до середины июня 2026 года, когда будут удержаны оставшиеся 180 млн рублей штрафов, — станут индикатором: выдержит ли компания финансовый удар или дорожные проекты региона ждут корректировки.
