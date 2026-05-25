Владельца новосибирского ТЦ, где при обрушении погиб человек, отпустили из СИЗО под домашний арест

Первомайский районный суд Новосибирска отказался продлевать арест владельцу торгового центра, где при обрушении погиб человек и ещё двое пострадали. Предпринимателя Сергея Туркова, который находился в следственном изоляторе с 23 января, отпустили под домашний арест. Об этом рассказали источники «Ъ-Сибирь».

Трагедия случилась 21 января. В здании на улице Наумова, 26, рухнули кровля и второй этаж — устояли только конструкции первого этажа. В результате один человек погиб, двое получили травмы. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владельца ТЦ задержали.

23 января суд отправил бизнесмена под стражу, а 18 марта продлил срок заключения до 21 мая. Защита настаивала, что держать Туркова в СИЗО нет необходимости — скрываться он не собирался. По версии адвокатов, узнав о ЧП, предприниматель немедленно приехал на место, предлагал свою технику для разбора завалов, и МЧС даже включило его в штаб по ликвидации последствий. Кроме того, защита обратила внимание, что Турков заключил договор с проектировщиками здания и нанял строителей.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит апелляцию академика Асеева по делу о выселении из коттеджа в Академгородке в Новосибирске.