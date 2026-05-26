сегодня 17:20
общество

Шесть треков, космическая отрасль и 60 предприятий: как в Новосибирской области развивают промышленный туризм

Фото: Сиб.фм / Правительство Новосибирской области
На российско-китайском форуме «Открытая промышленность» в Благовещенске презентовали новый туристический маршрут «Наноорбита Сибири: инновации в каждом обороте». Проект инициировало министерство экономического развития Новосибирской области. Его идея перекликается с концепцией «Сибирь — космодром инженерной мысли».

Маршрут объединяет промышленные предприятия, научные институты и образовательные учреждения региона. Он состоит из шести треков, каждый из которых включает пару организаций, связанных с космической отраслью.

Сейчас в программе промышленного туризма Новосибирской области участвуют 60 предприятий, действуют четыре маршрута. За 2025 год их посетили почти 50 тысяч человек. В планах — привлечь больше компаний и разработать направления по новым темам.

Ранее сообщалось, что Новосибирск и Астана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Кристина Уколова
Журналист

