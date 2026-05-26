Стала известна стоимость обучения в вузах Новосибирска в 2026 году

В Новосибирске назвали стоимость платного обучения в вузах на 2026 год. Цены сильно отличаются в зависимости от учебного заведения и выбранной специальности. В некоторых случаях за год обучения студентам придётся заплатить почти полмиллиона рублей.

Самой дорогой программой стала совместная магистратура НГУЭУ и МГИМО по юриспруденции. Обучение там стоит 450 тысяч рублей в год.

Почти столько же придётся отдать за стоматологию в НГМУ — 449 тысяч рублей. При этом педиатрия в этом же вузе стоит заметно дешевле — около 312 тысяч.

В НГУ цены находятся в диапазоне от 186 до 250 тысяч рублей. Дороже всего обойдутся экономика и менеджмент. Направления, связанные с робототехникой и искусственным интеллектом, стоят меньше.

В НГТУ НЭТИ стоимость обучения начинается от 93 тысяч рублей на заочном отделении. Самым дорогим направлением стала подготовка кинооператоров — до 308 тысяч рублей в год.

В НГУЭУ программы без участия МГИМО стоят от 140 тысяч рублей. В СибГУТИ цены варьируются от 51 до 226 тысяч. Направление «Реклама и связи с общественностью» стоит около 165 тысяч рублей, а некоторые IT-специальности — до 226 тысяч.

Самым доступным вузом оказался НГАУ. Стоимость обучения там начинается от 35 тысяч рублей. Максимальная цена достигает 126 тысяч. Дороже всего в аграрном университете стоит экономика.

В НГПУ обучение на дизайне обойдётся примерно в 288 тысяч рублей. В Сибстрине цены находятся в пределах от 68 до 276 тысяч рублей. Самой дорогой специальностью там также стал дизайн.

Консерватория имени Глинки подняла стоимость обучения до 300 тысяч рублей за год.

Как правило, заочное обучение стоит дешевле очного. Точные цены вузы рекомендуют уточнять на сайтах приёмных комиссий.