В Новосибирске временно ограничат движение из-за религиозных мероприятий

В Новосибирске введут временные ограничения движения транспорта в период проведения религиозных праздников. Об этом сообщили городские власти.

27 мая с 5:00 до 9:00 запретят стоянку машин на нескольких участках. Ограничения коснутся улицы Красина от Кошурникова до Гоголя, тупика Красина, участка проспекта Димитрова от Вокзальной магистрали до площади Кондратюка, а также зоны от улицы Ватутина, 46 до улицы Мира и от Мира, 63 до Ватутина.

30 и 31 мая с 9:00 до 19:00 ограничат въезд на территории кладбищ. Речь идет о Заельцовском, Гусинобродском и Клещихинском кладбищах. Также перекроют участок улицы Малыгина от дома №7 до дома №9/1. Ограничения не затронут спецтранспорт и коммунальные службы.

В дни ограничений увеличат число общественного транспорта рядом с кладбищами. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать изменения в движении.