Весь проверенный картофель в Новосибирской области заражён — семь инфекций в клубнях

Специалисты новосибирского Россельхозцентра проверили более 3,5 тысячи тонн картофеля. Итог неутешительный: весь проверенный семенной и продовольственный картофель оказался заражённым. Исследования проводились по заявкам местных сельхозпроизводителей.

Среди выявленных инфекций — мокрая и сухая гнили, ризоктониоз, обыкновенная и сетчатая парша. Помимо болезней, обнаружены механические повреждения и другие дефекты клубней.

У семенного картофеля доля мокрых гнилей составила 0,156 процента, сухих — 1,317 процента, ризоктониоза — 2,162 процента, парши — 0,742 процента. Механических повреждений — 2,019 процента. В продовольственном картофеле мокрых гнилей оказалось 0,541 процента, ризоктониоза — 4,054 процента, парши — 4,865 процента. Повреждений — 2,703 процента.

Работа по анализу картофеля в регионе продолжается.

Ранее сообщалось, что картофель новосибирских дачников может погибнуть из-за посадки в апреле.