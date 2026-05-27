сегодня 11:52
общество

Новосибирец получил условный срок за татуировку с символикой запрещённого движения

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, который повторно попался на публичной демонстрации символики экстремистской организации. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 282.4 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции НСО.

Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за размещение во «ВКонтакте» изображений с атрибутикой, сходной с символикой запрещенного в России международного движения. В апреле и июле прошлого года обвиняемый опубликовал на своей персональной странице в соцсети фотографию, на которой видна татуировка на тыльной стороне его левой кисти в виде восьмиконечной звезды с лучами*. А в июле 2025 года мужчина продемонстрировал это же изображение в общественном месте, находясь в одном из сетевых магазинов города.

Экспертиза подтвердила: нанесенный на кожу рисунок сходен до степени смешения с символикой Международного общественного движения*, признанного экстремистским на территории РФ. Суд счёл вину подсудимого доказанной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с таким же по продолжительности испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу.

* Международное общественное движение «Aрестантское уголовное единство»– экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации в соответствии с решением Верховного Суда РФ.

Наталья Шлюшинская
журналист

