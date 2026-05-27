сегодня 09:51
общество

Новосибирский пловец взял два золота и серебро на Специальной Олимпиаде

Фото: magnific.com/ru/author/freepik / опубликовано на Сиб.фм
Воспитанник новосибирского «Центра водных видов спорта» Роман Штри завоевал три медали на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады по плаванию в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

За медали боролись 307 участников из 44 регионов страны.

Подопечный тренера Олега Тодорова взял два золота и серебро. Высшие ступени пьедестала спортсмен занял на дистанции 50 метров на спине, а также в составе команды в эстафете 4 по 25 метров вольным стилем. В личном заплыве на 50 метров вольным стилем Роман завоевал серебро.

Наталья Шлюшинская
журналист

