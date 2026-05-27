В аэропорту Толмачёво началась реконструкция привокзальной площади — парковки Р1 и Р2 закроют до 15 июня

Перед зданием аэропорта Толмачёво началась реконструкция привокзальной площади с парковками. О старте работ сообщила компания «НОВАПОРТ Трейдинг». Ближайшие к аэровокзалу парковочные места закроют до 15 июня.

В телеграм-канале новосибирского аэропорта пояснили, что пространство обновляют, чтобы сделать его удобнее и современнее. Как именно изменится площадь, не уточнили. На время реконструкции парковки Р1 и Р2, расположенные ближе всего к терминалу внутренних рейсов, будут закрыты. Припарковать машину можно будет на стоянках Р3, Р4 и Р9, которые находятся по краям привокзальной площади. Пассажиров попросили заранее планировать маршрут и учитывать возможные изменения схемы движения.

Напомним, бесплатная парковка у новосибирского аэровокзала ограничена 15 минутами. Свыше этого времени час стоянки обойдётся в 400 рублей. Если водитель приезжает в аэропорт повторно, парковка тарифицируется с первой минуты. Сама пятнадцатиминутная стоянка стоит 100 рублей.

Ранее сообщалось, что таксист отвёз туристку в заброшенный аэропорт «Северный» вместо «Толмачёво» — она опоздала на рейс.