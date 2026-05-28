сегодня 19:00
общество

На Новосибирскую область надвигается шторм с градом и грозами

В Новосибирской области объявили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 29 мая в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 17–22 метров в секунду.

Также местами прогнозируют дожди, грозы и крупный град.

Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов. Днем ожидается от +15 до +20 градусов, а в отдельных районах — до +25.

Жителей региона попросили быть осторожнее во время непогоды. Специалисты советуют не находиться рядом с деревьями, рекламными конструкциями и другими неустойчивыми объектами.

Кроме того, людям напомнили, что нельзя подходить к оборванным проводам ближе чем на восемь метров и пытаться самостоятельно устранять последствия аварий на линиях электропередачи.

