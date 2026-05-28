В Новосибирске назван аномально холодный июнь с заморозками –2 градуса

Июнь в Новосибирске может преподносить неожиданные сюрпризы. В истории региона уже фиксировали заморозки даже в начале лета.

Абсолютный минимум температуры для июня составил –2 градуса. Такой показатель зарегистрировали в 2013 году. С тех пор этот рекорд остается самым низким для первого летнего месяца.

При этом обычно июнь в регионе проходит намного теплее. Средняя минимальная температура держится около +11,7 градуса, а дневная достигает примерно +17,6.

На фоне холодных рекордов особенно заметен и температурный максимум. Самая сильная июньская жара в Новосибирске достигала +38,9 градуса. Этот рекорд установили в 2023 году.