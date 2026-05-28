82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 мая, 06:49
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
28 мая, 06:49
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 04:00
общество

В Новосибирске назван аномально холодный июнь с заморозками –2 градуса

Фото: Сиб.фм / Pexels.com
Подпишитесь на Telegram-канал

Июнь в Новосибирске может преподносить неожиданные сюрпризы. В истории региона уже фиксировали заморозки даже в начале лета.

Абсолютный минимум температуры для июня составил –2 градуса. Такой показатель зарегистрировали в 2013 году. С тех пор этот рекорд остается самым низким для первого летнего месяца.

При этом обычно июнь в регионе проходит намного теплее. Средняя минимальная температура держится около +11,7 градуса, а дневная достигает примерно +17,6.

На фоне холодных рекордов особенно заметен и температурный максимум. Самая сильная июньская жара в Новосибирске достигала +38,9 градуса. Этот рекорд установили в 2023 году.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.