сегодня 10:00
общество

В центре Новосибирска грузовик задел троллейбусные провода — два электромонтёра упали с автовышки

Фото: Сиб.фм / ГАИ Новосибирской области
Днём 28 мая в центре Новосибирска на Красном проспекте грузовик задел провисшие троллейбусные провода. В результате с автовышки упали два электромонтёра, которые ремонтировали контактную сеть. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в 16:20 у дома №32 по Красному проспекту. За рулём КАМАЗа 2526 находился мужчина 1980 года рождения. Он ехал по улице Максима Горького и на регулируемом перекрёстке с Красным проспектом двигался прямо. В этот момент его машина зацепила провисшие провода.

Из-за наезда провода дёрнулись и сбросили двоих рабочих с автовышки. Обоих электромонтёров госпитализировали — мужчин 1986 и 1998 годов рождения. Характер травм пока уточняется. На месте происшествия работают инспекторы ДПС, выясняющие обстоятельства случившегося.

Кристина Уколова
Журналист

