Кассационный суд отклонил жалобы по делу о земельной афере на 65 миллионов в Новосибирске

Восьмой кассационный суд отклонил жалобы защиты по делу о земельном мошенничестве в Новосибирске. Ущерб от аферы оценили в 65 миллионов рублей. Информацию предоставила пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

По версии следствия, директор компании «Новоторг-Сиб» подделал документы, чтобы получить контроль над фирмой. После этого он оформил в аренду участок почти в два гектара — якобы под строительство торгового центра. Разрешение на стройку мужчина получил, хотя никаких реальных работ не вёл. Затем он составил фиктивные бумаги о готовом объекте и зарегистрировал право собственности на несуществующее здание.

Наличие этой «недвижимости» позволило ему выкупить землю у мэрии по льготной цене — всего за 10,5 процента от кадастровой стоимости. Городскому бюджету это обошлось в 65 миллионов рублей ущерба.

Центральный районный суд Новосибирска признал бизнесмена виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Кассационная инстанция сочла приговор законным, подчеркнув, что права сторон в процессе не нарушали, а все доказательства признали допустимыми и достоверными.

