82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 мая, 11:47
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
30 мая, 11:47
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 10:05
общество

Кассационный суд отклонил жалобы по делу о земельной афере на 65 миллионов в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Восьмой кассационный суд отклонил жалобы защиты по делу о земельном мошенничестве в Новосибирске. Ущерб от аферы оценили в 65 миллионов рублей. Информацию предоставила пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

По версии следствия, директор компании «Новоторг-Сиб» подделал документы, чтобы получить контроль над фирмой. После этого он оформил в аренду участок почти в два гектара — якобы под строительство торгового центра. Разрешение на стройку мужчина получил, хотя никаких реальных работ не вёл. Затем он составил фиктивные бумаги о готовом объекте и зарегистрировал право собственности на несуществующее здание.

Наличие этой «недвижимости» позволило ему выкупить землю у мэрии по льготной цене — всего за 10,5 процента от кадастровой стоимости. Городскому бюджету это обошлось в 65 миллионов рублей ущерба.

Центральный районный суд Новосибирска признал бизнесмена виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Кассационная инстанция сочла приговор законным, подчеркнув, что права сторон в процессе не нарушали, а все доказательства признали допустимыми и достоверными.

Ранее сообщалось, что суд определит судьбу Новосибирского картонно-бумажного комбината 3 июня.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.