сегодня 12:35
общество

Травников пригрозил штрафами строителям четвёртого моста в Новосибирске

Nso.ru / опубликовано на СИБ.ФМ
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пригрозил строителям штрафами, если они снова сорвут сроки сдачи четвёртого моста через Обь. По решению суда, работы должны завершить до декабря 2026 года. Ранее компания-подрядчик доказала в суде, что из-за внешних факторов пришлось сдвинуть сроки, поэтому текущая дата стала обязательной.

В эфире программы ОТС LIVE глава региона заявил, что если сроки нарушат в очередной раз, власти предъявят санкции, чтобы побудить подрядчика максимально сократить задержки. Он отметил, что задержки связаны с техническими сложностями — в частности, с обводнением грунта, из-за которого потребовались дополнительные проектные решения.

Травников также напомнил о ситуации с оплатой проезда. Новый мост открыли в декабре 2025 года, но плату пока не берут. Причина — левобережные развязки ещё не готовы. Проезд станет платным только после завершения всего комплекса дорожных работ. При этом за пользование самими развязками платить не нужно — они останутся бесплатными.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске наказали коммунальщиков за сброс грязи с моста в Обь.

Кристина Уколова
Журналист

