Выявляемость меланомы на первой стадии в Новосибирской области выросла до 32,4%

В Новосибирской области выросла доля случаев выявления меланомы на первой стадии. По итогам 2025 года показатель поднялся с 29,4 до 32,4 процента. Данные привели в пресс-службе регионального Минздрава.

На форуме онкологов с основным докладом выступил главный онколог области Сергей Фурсов. Он сообщил, что доля пациентов, у которых опасное заболевание впервые обнаружили на четвёртой стадии, снизилась почти на 4 процента.

Рак кожи остаётся самым частым онкозаболеванием в Новосибирской области. Меланома занимает всего около 4 процентов от всех случаев, но при этом считается самой агрессивной формой и становится причиной большинства смертей среди пациентов с раком кожи. В 2025 году меланому впервые диагностировали у 201 жителя региона.

Специалисты напоминают: чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, достаточно раз в год проходить осмотр у дерматолога в рамках диспансеризации.

