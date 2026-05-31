сегодня 14:24
общество

Частная клиника в Новосибирска накопила долги по зарплате на 26 миллионов рублей

Фото: Сиб.фм /Денис Винокуров
Государственная инспекция труда Новосибирской области провела проверку в АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для контрольных мероприятий стало массовое поступление обращений от работников медицинского учреждения, заявивших о серьёзных долгах по заработной плате.

В ходе ревизии инспекторы установили, что общая сумма задолженности перед персоналом превысила 26 миллионов рублей. Однако ещё на этапе проверки работодатель начал частично гасить долги: тридцати четырём сотрудникам уже выплачено более 17 миллионов рублей. Оставшаяся сумма остаётся на строгом контроле надзорного ведомства.

По итогам проверки клинике предписание о полном расчёте с персоналом, а лица, допустившие нарушение трудового законодательства, будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, что в настоящее время «Клиника НИИТО» проходит через процедуру банкротства. После её запуска полномочия конкурсного управляющего были возложены на Марию Емельянову. Однако вскоре она сама оказалась в центре уголовного разбирательства: Емельянову заподозрили в растрате, а в мае прошлого года задержали в Калуге.

Наталья Шлюшинская
журналист

