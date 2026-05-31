Эксперты ВТБ дали родителям советы по безопасному знакомству детей с ИИ

Накануне Дня защиты детей специалисты банка ВТБ подготовили для родителей памятку о том, как научить детей грамотно и безопасно пользоваться искусственным интеллектом. Ключевая идея — не запрещать, а объяснять принципы работы технологии.

По словам лидера команды разработчиков моделей ВТБ Алексея Пустынникова, ИИ — это не живой эксперт и не справочник, а сложный алгоритм, способный как давать верные ответы, так и ошибаться. Ребёнок, понимающий этот принцип, уже защищён: он не станет слепо верить нейросети и вряд ли доверит ей задачи, требующие человеческого участия. Разговор о технологиях стоит начинать не с запретов, а с рассказа о том, как они устроены. Нейросеть не мыслит и не хранит базу правильных ответов — она лишь предсказывает наиболее вероятный текст или действие, основываясь на данных, на которых её обучали. Этого достаточно, чтобы ребёнок научился критически оценивать любую информацию, полученную от ИИ.

Эксперт ВТБ Анна Ширшова добавила, что дети сталкиваются с искусственным интеллектом задолго до того, как начинают пользоваться чат-ботами — например, каждый раз, когда листают ленту в соцсетях. Рекомендательные алгоритмы изучают поведение пользователя и подбирают контент, от которого трудно оторваться, и грань между полезным инструментом и источником зависимости здесь очень тонкая. То же самое касается чат-ботов: они всегда на связи, не устают и не отвергают, поэтому некоторые дети начинают воспринимать их как друзей. Важно объяснить ребёнку, что ИИ не понимает его и не заботится о нём, а лишь имитирует общение. Настоящую поддержку могут дать только живые люди.

Среди других рекомендаций специалистов:

Правила цифровой безопасности. Личные данные, такие как адрес, паспортные сведения или приватные фотографии, нельзя передавать нейросетям. Это правило действует для любых незнакомых интернет-сервисов.

Начинайте с творчества. Для младших детей лучше подходят генераторы изображений. Текстовые нейросети стоит подключать позже, когда ребёнок уже сможет критически оценивать информацию.

Используйте ИИ вместе. Родитель, который вслух сомневается в ответах чат-бота и проверяет их, помогает ребёнку развивать критическое мышление.

ИИ как тренажёр, а не «решатель». Правильный запрос к нейросети — не «сделай за меня», а «объясни, как прийти к решению и почему оно верное». Это развивает мышление, а не подменяет его.

Как отмечают в ВТБ, искусственный интеллект можно назвать лучшим репетитором из возможных: он не устаёт, объясняет одно и то же сколько угодно раз и подстраивается под уровень ученика. Ребёнок может попросить нейросеть разобрать сложную тему по шагам, потренироваться отвечать на вопросы перед контрольной или проверить собственное решение. Однако финальное слово всегда остаётся за человеком: ИИ предлагает, а ребёнок думает, оценивает и решает сам. Именно этот навык — работать с технологией, а не полагаться на неё — специалисты советуют прививать детям уже сейчас.