Потолок для кошелька: финансист назвал критический уровень долга, после которого банки скажут «нет»

Финансовый аналитик, профессор НИУ ВШЭ Николай Берзон призвал заемщиков внимательнее следить за балансом доходов и обязательств. По словам эксперта, существует негласный «красный флаг» для банков: как только клиент тратит на погашение старых долгов больше 25% своего регулярного заработка, его заявка на новый кредит автоматически попадает в зону риска.

Однако это не единственный фактор, который оценивают кредитные организации. Берзон пояснил, что при рассмотрении заявки специалисты банка обращают внимание не только на размер платежа, но и на его периодичность. Например, одни заемщики исправно вносят деньги каждый месяц, а у других график предусматривает выплаты раз в квартал. Такая неравномерность может искажать реальную картину долговой нагрузки, что тоже играет роль в принятии решения.

Тем, кто уже оказался в непростой ситуации из-за высокой ставки по старому займу, профессор советует не отчаиваться, а рассмотреть программу рефинансирования. Это легальный способ заменить действующий кредит новым — с более низкой процентной ставкой и, как следствие, уменьшить размер ежемесячного взноса.

Главный вывод эксперта: лучший способ сохранить доступ к деньгам банков — не доводить сумму своих обязательств до четверти дохода. В противном случае финансовая гибкость резко снижается, а шансы на одобрение следующей заявки стремятся к нулю.