сегодня 14:56
общество

Жителя Оби отправили под арест за убийство соседа

Фото: Сиб.фм
Обской городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для местного жителя, обвиняемого в убийстве. Мужчине инкриминируют часть 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Преступление произошло вечером 27 мая. По данным предварительного следствия, обвиняемый находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Между ним и его соседом вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры подозреваемый схватился за нож и нанёс оппоненту удар в грудь. Полученное ранение оказалось смертельным, потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте обвиняемого. Мужчина заключён стражу 27 июля 2026 года. Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Шлюшинская
журналист

