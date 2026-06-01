«Обход воли собственников»: почему суд в Новосибирской области отказал УК «СПАС-Дом» в споре с ГЖИ

Арбитражный суд Новосибирской области опубликовал полный текст решения по иску УК «СПАС-Дом» к Государственной жилищной инспекции. Управляющая компания пыталась оспорить предписание надзорного ведомства, которое требовало вернуть тариф на содержание жилья к уровню, утверждённому жильцами. Суд встал на сторону ГЖИ — и объяснил, почему управляющие компании не могут «обходить волю собственников».

Суть конфликта: кто устанавливает тариф?

В феврале 2026 года непубличное акционерное общество «Управляющая компания «СПАС-Дом» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к ГЖИ. Компания требовала признать незаконным предписание от 3 декабря 2025 года, выданное по итогам внеплановой документарной проверки.

Поводом для проверки послужило обращение жильца многоквартирного дома на улице Толбухина. Гражданин сообщил, что УК неправомерно повысила тариф на содержание общего имущества.

В ходе проверки выяснилось, что собственники помещений на общем собрании утвердили размер платы за содержание жилья с 1 июля 2025 года в размере 21 рубля за квадратный метр общей площади в месяц. Кроме того, был согласован перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом.

Однако управляющая компания, не согласившись с этим решением, фактически проигнорировала волю жильцов и применила другой тариф — 30,65 рубля за квадратный метр, установленный постановлением мэрии. Этот тариф, как пояснили в УК, предназначен для домов, где собственники не приняли решения о размере платы.

Позиция суда: «обход воли собственников»

Суд оценил действия управляющей компании жёстко.

«Фактически действия общества направлены на обход воли собственников, не согласившихся с его предложением о повышении размера платы на содержание общего имущества», — говорится в решении арбитража.

Судья подчеркнул: даже если УК считает установленный жильцами тариф экономически необоснованным, она не вправе в одностороннем порядке его менять. Единственный законный способ изменить размер платы — оспорить решение общего собрания собственников в суде и доказать его недействительность. Однако «СПАС-Дом» этого не сделал.

«Управляющая организация не может в одностороннем порядке изменить размер платы, даже если считает его экономически необоснованным. Она обязана исполнять решение общего собрания собственников, если оно не признано недействительным в судебном порядке», — отмечается в тексте решения.

Арбитражный суд Новосибирской области установил, что:

Предписание ГЖИ выдано надлежащему субъекту — УК «СПАС-Дом»;

Нарушения, вменяемые компании, подтверждены материалами дела;

Предписание является исполнимым и выдано в пределах полномочий инспекции.

12 мая 2026 года суд отказал в удовлетворении требований НАО «УК «СПАС-Дом».

Что это значит для жильцов?

Решение суда — прецедент для Новосибирской области. Оно подтверждает: даже если управляющая компания считает, что жильцы «недоплачивают», она обязана следовать протоколу общего собрания. Любые попытки в одностороннем порядке поднять тариф, ссылаясь на «экономическую необоснованность» или муниципальные нормативы, признаются незаконными.

Жильцы дома на Толбухина, как и другие собственники, чьи УК пытаются навязать более высокий тариф через «муниципальную заглушку», могут ссылаться на это решение как на аргумент в споре с управляющими компаниями.