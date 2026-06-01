В Новосибирске продают три старинные иконы за 100 млн рублей

Житель Новосибирска выставил на продажу старинную икону по цене элитной квартиры в центре Москвы — 100 миллионов рублей.

Обычно такие цены запрашивают за редкие дореволюционные подлинники, связанные с известными школами иконописи (например, строгановской или новгородской) или приписываемые прославленным мастерам.

Пока неизвестно, есть ли у продавца необходимые документы и оценки. Тем не менее сам факт появления лота на Avito вызвал оживлённую дискуссию в профильных сообществах: одни считают запрос завышенным, другие — попыткой привлечь внимание к действительно редкому образу.