сегодня 10:16
общество

Юные новосибирцы смогут бесплатно посетить зоопарк 1 июня

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Новосибирский зоопарк имени Шило приглашает юных горожан на празднование Дня защиты детей.

Сегодня, 1 июня, для посетителей младше 16 лет вход будет бесплатным с десяти утра до двух часов дня. Для подтверждения возраста потребуется показать паспорт или свидетельство о рождении. Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Организаторы подготовили масштабную развлекательную программу, которая развернётся более чем на двадцати тематических зонах. Гостей ждут конкурсы, выступления танцевально-музыкальных коллективов, мастер-классы и многое другое.

Наталья Шлюшинская
журналист

