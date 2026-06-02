Новосибирский певец Шура купил квартиру побольше ради собаки

Новосибирский певец Шура рассказал о покупке новой квартиры.

По словам артиста, главным поводом для переезда стала его собака, которой не хватало места в прежнем жилье. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Исполнитель признался, что хотел приобрести более просторную квартиру. Ранее он отмечал, что его собственное жильё площадью около 80 квадратных метров оказалось слишком тесным для питомца. При выборе нового дома артист ориентировался на квартиру площадью не менее 150 квадратных метров.

Шура также рассказал, что купить недвижимость ему помогли близкие люди. Новую квартиру артист приобрёл за наличные средства.

Значительную часть суммы, по его словам, собрали участники его коллектива. Такой подарок они решили сделать певцу ко дню рождения. Остальные средства добавил родственник концертного директора артиста.