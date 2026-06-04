В Новосибирске открыли «Перекрёсток»: фестиваль театров кукол собрал 5000 зрителей и участников со всего мира

IV Международный фестиваль театров кукол «Перекрёсток» в этом году проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря грантовой поддержке организаторам удалось значительно расширить инклюзивную программу фестиваля и впервые пригласить театры из новых регионов России.

Фестиваль проходит уже в четвёртый раз и с каждым годом становится всё масштабнее. Только церемония открытия собрала около 5000 человек. Вместе с артистами, музыкантами, ходулистами и огромными театральными куклами зрители прошли праздничным шествием по улице Ленина — центральная часть города на несколько часов превратилась в большую театральную сцену под открытым небом.

В карнавальном шествии приняли участие коллективы из Турции, Саудовской Аравии, Индонезии, Египта, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Ирана, а также театры из Санкт-Петербурга, Перми, Барнаула, Вологды и Новосибирска. Под музыку духового оркестра участники фестиваля прошли по главной улице города, задав атмосферу всему фестивалю.

Одним из главных событий этого года стало участие коллективов из новых регионов России. Впервые в программе представлены Луганский академический театр кукол и Горловский театр кукол. Луганский коллектив покажет спектакль «Гусёнок» по пьесе Нины Гернет, а театр из Горловки представит постановку «Добрый Шубин», основанную на фольклоре Донбасса.

Фестиваль продлится до 7 июня. В афише — уличные представления, камерные спектакли, музыкальные постановки, национальные театральные проекты и современные эксперименты в жанре театра кукол.

Отдельным направлением фестиваля стала инклюзивная программа. Часть спектаклей сопровождается переводом на русский жестовый язык и субтитрами, а мероприятия проходят не только на театральных площадках, но и в школах, детских садах и коррекционных учреждениях Новосибирска и области. Инклюзивная программа стартовала ещё в феврале 2026 года. Директор АНО «Новые театральные проекты» Анна Динельт подчёркивает, что доступность театра стала одним из ключевых направлений развития фестиваля: «Мы стремимся сделать театр доступным для всех зрителей. Поэтому часть спектаклей сопровождается переводом на русский жестовый язык и субтитрами, а мероприятия проходят в том числе в образовательных и коррекционных учреждениях».

По словам директора Новосибирского областного театра кукол Юрия Горлатых, интерес к фестивалю растёт с каждым годом: «Если на первые фестивали мы приглашали участников, то сейчас театры сами выходят к нам с предложениями. Это говорит о востребованности проекта».

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков отметил, что фестиваль давно вышел за рамки регионального события: «“Перекрёсток” стал международной площадкой, которую знают далеко за пределами Новосибирска. Это фестиваль, который возвращает ощущение детства и настоящего театрального чуда».

Оценивает конкурсную программу профессиональное жюри под председательством продюсера и президента легендарного фестиваля КУКАРТ Давида Бурмана. «Одна из особенностей этого фестиваля — то обстоятельство, что дружественные страны собрались на территории России, в Сибири. И это показательно, потому что создаёт совершенно иные формы взаимоотношений, выстраивание новых культурных мостов. Во-вторых, конечно же, привлечение новых территорий. Мы помним, что они не новые, а незабытые старые. Они органично вошли в программу фестиваля, в его театральную часть. И вот эта коммуникация — важная составляющая общего фундамента, который представляет русская культура. Мне кажется, что фестиваль театров кукол «ПЕРЕКРЁСТОК» как раз и создаёт этот важный фундамент для продвижения по всему миру», — подчеркнул федеральный эксперт.

Проект реализуется АНО «Новые театральные проекты», Новосибирским областным театром кукол при поддержке Министерства культуры Новосибирской области и Президентского фонда культурных инициатив.

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