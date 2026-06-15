Форум «Дикоросы» выходит в центр Новосибирска: открытое пространство на ул. Ленина и масштабная деловая программа объединят лидеров туриндустрии

С 9 по 12 июля 2026 года в Новосибирске состоится Форум сибирского гостеприимства «Дикоросы». В этом году мероприятие меняет формат, выходя в самое сердце города, чтобы стать максимально открытым и доступным для жителей, гостей и профессионалов отрасли.

Выставочная часть форума развернется на открытом пространстве у ЦКиО «Победа» (ул. Ленина, 7), заняв участок протяженностью 230 метров — от ул. Советской до ул. Урицкого. Это будет живое городское пространство, где каждый сможет познакомиться с туристическими возможностями регионов, открыть новые маршруты по России и почувствовать атмосферу большого события о путешествиях.

Центральным элементом экспозиции станет стенд Новосибирской области в формате открытой сцены. Расположенная у кинотеатра «Победа», она станет площадкой для презентаций регионов, выступлений творческих коллективов с колоритом русской души и познавательных лекций. Зоны мастер-классов будут организованы в местах максимального скопления посетителей для наибольшего вовлечения аудитории.

Деловая часть форума пройдет в отеле Domina (ул. Ленина, 26). Деловая программа форума сочетает глубокие экспертные дискуссии о трендах и вызовах туриндустрии с практическими активностями. Прямо на площадке мероприятия гости смогут отправить тематические открытки через «Почту России» и наладить полезные деловые связи в неформальной обстановке. Форум «Дикоросы» формирует комплексную повестку устойчивого развития отрасли, объединив ее вокруг семи ключевых треков:

1. Устойчивый внутренний туризм XXI века: баланс экономики и защиты природы.

2. Экологический след и технологическая революция: цифровая трансформация и «зеленые» стандарты.

3. Креативные индустрии: интеграция этнонаследия и ремесел в современные продукты.

4. Российские гастрономические ландшафты: многообразие региональной кухни как туристический бренд.

5. Гостеприимство сегодня, завтра и всегда: этичный сервис, инклюзивная среда и pet-friendly инфраструктура.

6. Маркетинг и продвижение турпродукта: современные подходы к брендингу территорий.

7. Детский и молодежный туризм: новые правила игры и безопасные продукты для молодых путешественников.

В первый день Форума состоится пленарное заседание «Вместе открываем Россию: туризм и гостеприимство в Год единства народов России». В дискуссии примут участие ведущие представители власти и бизнеса. Среди подтвержденных спикеров:

Андрей Травников, Губернатор Новосибирской области;

Александр Сирченко, Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по вопросам взаимодействия с органами гос. власти, туроператор FUN SUN;

Гвичия Нана, Заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт‑Петербурга;

Прасов Вадим, Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО);

Басин Антон, Владелец компании BASINN Hotel Development, глава Ассоциации загородных отелей;

Маслов Владимир, Генеральный директор УК DOMINA management, официальный представитель собственника DOMINA group в России;

Мироненко Елена, Генеральный директор фонда содействия развитию научных, просветительских и коммуникационных инициатив «АТОМ»;

Максутова Юлия, Президент Российско-арабской ассоциации сотрудничества в сфере туризма и инвестиций, советника генерального директора музея «АТОМ» по туризму.

В дни проведения форума также предусмотрены конкурсы, направленных на выявление лучших практик и продвижение туристического потенциала Новосибирской области. Участникам предложено проявить свои компетенции в пяти ключевых номинациях:

- Лучший фото- и видеоматериал: оценка художественной выразительности и способности автора передать аутентичность сибирской природы, локальной культуры и гостеприимства региона.

- Самый креативный стенд: награждение за оригинальную концепцию, интерактивность, эстетику и соблюдение принципов экологичности при оформлении выставочного пространства.

- Самая интересная презентация: защита туристических проектов и продуктов, где экспертное жюри оценит актуальность, логичность изложения, ораторское мастерство и практическую ценность предложений.

- Самый активный участник Форума: поощрение максимальной вовлеченности в деловую программу, профессиональный нетворкинг и общественную жизнь мероприятия.

- Кулинарные изыски: демонстрация высокого мастерства в создании авторских блюд и напитков с акцентом на использование сибирских дикоросов (ягод, грибов, трав) и локальных продуктов. Победители и призеры конкурсов будут награждены дипломами и памятными подарками от организаторов.

«В прошлом году «Дикоросы» собрали более 40 регионов России — от Крыма до Сахалина. Такая география подтверждает: мы строим общее пространство возможностей, где обмениваются опытом, находят партнеров и создают совместные проекты. В этом году наш форум проходит под эгидой федерального форума «Путешествуй!», что говорит о его значимости на уровне страны. Наша общая задача — сделать внутренний туризм качественным, разнообразным и доступным, чтобы каждый гость захотел вернуться в Сибирь снова и снова», – отметила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Форум объединит отельеров, рестораторов, экспертов, представителей федеральных и региональных органов власти, делегации субъектов РФ, а также туристов и жителей Новосибирска.

Регистрация открыта!

Приглашаем профессионалов отрасли, представителей власти, экспертов и всех, кто интересуется развитием туризма, принять участие в Форуме «Дикоросы».

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://форумдикоросы.рф/

Возрастное ограничение 0+

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