Тепловой удар, ожоги и обезвоживание: в Новосибирске кандидат медицинских наук Новосёлов рассказал, как выжить в аномальную жару

Жара – серьёзное испытание для организма. Неважно, сколько человеку лет и какое у него здоровье. Тепловой удал может застигнуть врасплох любого. Как обезопасить себя в тёплое время года, рассказал кандидат медицинских наук Яков Новосёлов.

Кто более уязвим?

Все мы привыкли слышать о том, что от холода погибает больше людей, чем от жары. Это миф. В действительности, отмечает Яков Новосёлов, всё наоборот. Высокие температуры чаще всего провоцируют рост инсультов, инфарктов, обострений других хронических заболеваний. По словам Якова Новосёлова, особенно в жару уязвимы мужчины — обмен веществ у них идет интенсивнее, из-за чего вырабатывается больше тепла. А система терморегуляции работает не так эффективно, как у женщин.

Сам механизм перегрева организма сложнее, чем кажется на первый взгляд. При повышении температуры выше 30°C человек начинает активно потеть и терять жидкость.

«Вместе с потом из организма выходят жизненно важные электролиты – калий, натрий, магний. Дефицит этим микроэлементов может привести к нарушению сердечного ритма и другим опасным состояниям», — отмечает эксперт.

Жара: как быть?

Людям с хроническими заболеваниями и тем, кому за 30, нужно более внимательно следить за самочувствием. Подумайте, а нужно ли выходить из помещения? По возможности пребывания на открытом солнце нужно избегать.

«Если в холод можно одеться теплее, то от жары не спасает даже минимальная одежда», — поясняет врач.

В жару, говорит Яков Новоселов, нужно выпивать не менее 3-4 литров воды комнатной температуры. Не чая, морсов, лимонадов, а именно воды. Сладкие напитки организм воспринимает как пищу и потерю жидкости они не восполняют. Вода же моментально всасывается в кишечнике. Для поддержания электролитного баланса можно принимать препараты калия, но только после консультации с врачом.

Как охладиться?

Крупные сосуды, питающие мозг и сердце, проходят близко к поверхности кожи на шее. Смоченный водой лёгкий платок из натуральной ткани, обёрнутый вокруг шеи, поможет охладить кровь и снизить нагрузку на жизненно важные органы, отмечает Яков Новосёлов. Этот простой метод может значительно облегчить состояние. Резкое охлаждение может вызвать спазм сосудов и ухудшить терморегуляцию.

Тепловой удар

В летний зной легко можно получить тепловой удар. Если вы чувствуете головокружение, тошноту, у вас рвота и учащенное сердцебиение – это он. Нужно немедленно обратиться к врачу.

«Пострадавшего важно переместить в тень или прохладное помещение, освободить шею и грудь от одежды, приложить холодные компрессы к местам прохождения крупных сосудов. Можно обойтись обычной прохладной водой в большом количестве, затем доставить пострадавшего в медучреждение», — отмечает Яков Новоселов.

Солнечные ожоги

Солнечные ожоги — это такие же термические повреждения, как ожоги кипятком или паром. Они приводят к потере жидкости, распаду белка, что особенно опасно для почек, констатирует врач. Эксперт советует не загорать после 35–40 лет из-за риска развития заболеваний кожи.

«Если же вы все-таки хотите позагорать, то делать это нужно до 11 часов утра или посте 15–16, а в некоторых случаях после 17–18 часов дня, когда активность солнца спадает. Обязательно используйте солнцезащитные кремы с высоким SPF-фактором, нанося их за 20-30 минут до выхода и обновляя каждые 2 часа» — рекомендует врач.

Если ожог все же получен, то пораженный участок кожи можно обработать увлажняющими кремами, Пантенолом, сметаной. Если же появились температура, озноб, тошнота или волдыри — нужно обратиться к врачу, добавил Яков Новоселов.

Жара — это реальная угроза здоровью. Особенно внимательными следует быть людям с хроническими заболеваниями, пожилым и тем, чей организм уже не так молод, как прежде. Избегая прямого солнца в пик жары, употребляя достаточное количество воды и своевременно охлаждаясь — можно значительно снизить риски и наслаждаться летним отдыхом.