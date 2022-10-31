Конференция о продажах в нестабильные времена состоялась в Новосибирске

Фото: ООО МЕТР

Эксперты поделились рабочими техниками и инструментами для улучшения показателей воронки продаж в турбулентном 2022 году на рынке недвижимости и не только.

Компания МЕТР 20 октября провела конференцию «Турбопродажи2022», участниками которой стали около 100 человек: коммерческие директора, руководители отделов продаж, представители компаний-застройщиков, агентств недвижимости, банков. Во время мероприятия эксперты рассказали, какие инструменты помогут перевыполнять планы продаж.

Основатель и руководитель компании МЕТР Эдуард Ляхов подчеркнул, что название конференции не случайно. В непростое время специалистам по маркетингу, продажам, лидогенерации приходится изобретать «турбодвигатель», чтобы сохранять позиции и улучшать показатели.

Как отметил Эдуард Ляхов, в январе-августе текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года отмечается снижение количества зарегистрированных ДДУ (договор долевого участия – прим.ред.) на 6,2%.

«На общем фоне падения рынка новостроек Новосибирска наша компания всё равно растёт. Мы планировали расти в два раза, пока растём на 17%. И я понимаю, что на наш конвейер продаж нужно ставить новые проекты. Как только появляются новые проекты, мы очень быстро запускаемся», – подчеркнул Эдуард Ляхов.

По словам основателя и руководителя компании МЕТР, за 9 месяцев 2022 года команда продала квартиры на 3,8 млрд рублей. Компания уже строит планы на 2023 год: на этапе подготовки находятся шесть новых проектов. Об одном из них станет известно уже в конце ноября. Летом запустили проект «Дом со вкусом Klubnika», где МЕТР выступил полноправным партнёром по вопросам создания концепции, проектирования, маркетинга, продаж и финансирования проекта. Осенью МЕТР начал продажу квартир в квартале «Малахит».

Как отметил Эдуард Ляхов, сейчас в компании работают более 70 специалистов. В планах – открытие новых офисов в городах Кемерово, Барнаул, Томск и Астана.

Директор по продажам в digital-интеграторе Remark Станислав Филатов во время своей презентации рассказал про цифровизацию продаж и о том, как эффективно трансформировать процессы продаж в компании. Эксперт выделил три стадии цифровизации в организациях:

- компании, которые используют мало IT-сервисов;

- компании, где уже настроен базовый функционал, однако цифровизация не в приоритете развития;

- компании, в которых есть своя команда разработки, которая запускает свои проекты под ключ.

Руководитель франчайзингового агентства New Challenge Максим Сальников рассказал, как регулярный менеджмент помогает управлять продажами, а также об инструментах по увеличению продаж, которые не требуют больших финансовых затрат.

По словам эксперта, важно, чтобы менеджеры ежедневно составляли план продаж. Планирование вносит стабильность в работу: специалист чётко видит, какой результат необходимо получить.

Руководитель службы новых контрактов компании МЕТР Алексей Епанчинцев рассказал, как команде удалось увеличить продажи квартала у реки «Аквамарин». Проект существует с 2017 года, его уникальность в том, что застройщик – ТДСК – продаёт квартиры не на этапе строительства, а только после ввода дома в эксплуатацию.

До прихода компании МЕТР темпы продаж не соответствовали потенциалу девелопера и возможностям локации. Темпы строительства значительно опережали продажи. МЕТР подключился к работе с проектом в июле 2020 года.

Первым шагом стало формирование команды. После этого была выстроена система продаж, благодаря которой удалось следить за сроками на каждом этапе, а затем – система мотивации.

В результате такого подхода с июля 2020 года по декабрь 2021 года в квартале у реки было продано 885 квартир стоимостью 3,2 млрд рублей.

«Вывод простой – каждый должен заниматься своим делом. Строители строить, продавцы продавать. В союзе этих сфер возникает синергия, которая многократно усиливает потенциальную энергию проекта», – подчеркнул Алексей Епанчинцев.

Основатель компании Tobe.training Андрей Ивановичев провёл мастер-класс «Технология продаж как инструмент перевыполнения планов». По словам эксперта, для каждого комплекса применима своя технология, которую специалисты отдела продаж должны отработать и реализовать.

Запись трансляции конференции «Турбопродажи 2022» можно посмотреть по ссылке.