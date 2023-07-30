Жительница Новосибирска пожаловалась на агрессивных детей с вейпами

В Новосибирске женщина заметила курящих детей.

Дети-курильщики с вейпами на спортивной площадке вызвали возмущение жительницы Новосибирска. Женщина поделилась своим негативным опытом в паблике "АСТ-54" Вконтакте.

Инцидент произошел в субботу, 29 июля, на территории дома № 134 на улице Кропоткина, где находится спортивная площадка с тренажерами. По словам жительницы Новосибирска, она сидела на этой площадке в компании подруги, когда к ним подошли два мальчика в возрасте около 8-9 лет, которых она назвала "цветами жизни".

Мальчики начали курить вейпы, оскорблять и материться громко, что вызвало неприятные ощущения у женщин. Подруги предположили, что дети намеренно провоцируют их на уход с площадки.

Ситуация стала более неприятной, когда дети перешли к более агрессивным действиям: они оскорбляли и трогали сумки девушек, а также выдыхали пар от вейпов в их сторону.

Напомним, Бастрыкин поручил доложить об избиении ребёнка в магазине под Новосибирском.