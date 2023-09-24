Жители Новосибирска пожаловались на ямочный ремонт на Нижегородской

В Новосибирске на улице Нижегородской некачественно заделали ямы.

Жители Новосибирска пожаловались на ямочный ремонт на улице Нижегородской. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте».

На опубликованных кадрах видно, что ямы засыпали асфальтной смесью, без применения асфальтоукладчика, а в некоторый местах и вовсе накидали асфальт в лужу.

«На улице Нижегородской были огромные ямы, видимо, сделали ремонт. Хотелось бы привлечь к ответственности людей, которые сделали такой ремонт, а также тех, кто осуществляет над нами надзор», — сообщил автор поста.

Напомним, в Новосибирске в 2024 году планируют масштабное обустройство площади Калинина.