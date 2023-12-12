Бойцы СВО поблагодарили жителей Новосибирской области за 2,5 тысячи кубометров древесины

Бойцы получили груз и поблагодарили земляков за оказанную помощь.

Участники спецоперации поблагодарили жителей Новосибирска за 2,5 тысячи кубометров древесины. Этот материал используется для укрепления окопов и строительства блиндажей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Бойцы выразили признательность за полученный груз. Они отметили, что древесина будет использована для укрепления позиций и возведения постоянных объектов на передовой.

В конце ноября губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что регион обеспечивает участников спецоперации всем необходимым. Он отметил, что кроме продовольствия, обмундирования и обуви, в зону СВО теперь направляются крупные партии гуманитарной помощи, включая квадрокоптеры, антидронные ружья и транспорт.

Ранее Сиб.фм сообщал, что глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отсутствием маршрутки в поселке Тихий.