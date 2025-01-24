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общество

В Калининском районе Новосибирска судебный пристав помог гражданину, у которого начали синеть губы

ГУФССП России по Новосибирской области

Пострадавшему стало плохо в зале суда, он схватился за сердце.

В Калининском районе Новосибирска один из судебных приставов оказал помощь человеку, который почувствовал ухудшение здоровья в здании суда. У пострадавшего начались проблемы с сердцем, и помощник судебного пристава Давид Микаелян заметил его плохое самочувствие и вызвал медиков. Он описал, как у гражданина посинели губы и онимела левая сторона тела, тогда он помог ему снять верхнюю одежду и дал воды. До приезда медиков пристав поддерживал пострадавшего в сознании и затем сопроводил его к машине скорой помощи.

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Дарья Лапина
Журналист

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