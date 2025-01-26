Адвокат опровергла слухи об огромных алиментах новосибирског актера Прилучного бывшей жене

В сети появились публикации о том, что Павел Прилучный якобы выплачивает Агате Муцениеце около 400 тысяч рублей в месяц, хотя их сын уже несколько месяцев живет с отцом.

Недавно на интернет-площадках распространились сведения о том, что Павел Прилучный якобы выплачивает Агате Муцениеце чрезмерные алименты в размере около 400 тысяч рублей в месяц, хотя их сын уже длительное время живет с отцом и не планирует возвращаться к матери, как предписал суд. Наталья Мелешкина, адвокат Агаты Муцениеце, представляющая её интересы в судебных разбирательствах с Прилучным, прокомментировала эту информацию.

Наталья Мелешкина отметила: «Информация в публикациях не соответствует действительности, озвученные суммы алиментов вымышленные и завышенные. Подобные публикации только подогревают страсти и провоцируют конфликт в деле. Такой процесс закрыт из-за затрагивания прав ребенка. Агата беспокоится лишь о здоровье сына и предпринимает всё возможное, чтобы уберечь его психику».

Мелешкина добавила, что она, как адвокат Агаты, по её указаниям будет и далее сохранять адвокатскую тайну и воздерживаться от комментариев по делу.

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