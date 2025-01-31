Собственное расследование провели в агентстве безопасности Гвардия.

СМИ быстро распространили новость о новосибирце, который приютил найденного на улице кота и оплатил ущерб за разбитые им бутылки. Пресс-служба Агентства Безопасности ГВАРДИЯ провела собственное расследование, выяснив все детали и участников происшествия.

Оказалось, что это вовсе не кот, а 13-летняя кошка по имени Мисси, живущая с электриком Дмитрием и его супругой Ольгой. Взяв её из приюта маленьким котенком, они получили документы, подтверждающие, что это сибирская (невская маскарадная) кошка. Мисси с детства выделялась послушанием и любопытством. Полтора года назад к ней добавилась Ириска, шотландская вислоухая, и Мисси быстро приняла её.

23 января Дмитрий заметил, что у кошки слезятся глаза и записал её к ветеринару. После посещения врача они зашли в магазин, где кошка сбила полки с бутылками. Возмещать ущерб Дмитрий согласился сразу, хотя и выяснилось, что кошку кто-то дернул за хвост.

Почему на вопросы сотрудников ГВАРДИИ Дмитрий не назвал кошке имя, он объяснил нежеланием подвергать её дополнительному стрессу. Сейчас у Мисси всё в порядке: глаза здоровы, дома уютно, а рядом её подруга. Дмитрий продолжает рыбалку на Оби, радуя питомцев свежей рыбой.

Напомним, что в Новосибирской области изменится график работы двух пригородных поездов.