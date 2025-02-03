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общество

Новосибирский боец на СВО подарил вторую жизнь маленькому щенку

Фото: Народный фронт НСО

Трогательную историю рассказал «Арчи» из второй мотострелковой роты.

Боец второй мотострелковой роты «Арчи», которому Народный фронт ранее помог с обеспечением средствами РЭБ, рассказал трогательную историю про спасение собаки. В феврале два года назад он услышал писк и нашёл щенячью девочку без матери.

Щенка назвали Лизой за дружелюбие – она обожала всех облизывать. 8 месяцев Лиза жила с бойцами, реагируя на воздушные цели, и лаяла на дроны.

При выполнении задания стала следовать за «Арчи» и его товарищами и, к сожалению, получила контузию от кассетного боеприпаса, но вовремя скрылась в окопе. Бойцам удалось передать Лизу в Новосибирск с волонтёрами.

Полтора года спустя она живет с родителями «Арчи» и не дает скучать соседским собакам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска предложил сторублевку за один миллион.

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Дарья Лапина
Журналист

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