Суд вынес приговор мужчине за поджог квартиры бывшей возлюбленной

Мужчина выплатит почти 100 тысяч рублей и два года проведет в колонии.

Ленинским районным судом Новосибирска было рассмотрено дело Копылова Геннадия по обвинению в преступлении, предусмотренном ст. 167 УК РФ. Установлено, что в период с апреля по июнь 2022 года Копылов проживал с девушкой в арендованной квартире. После ссоры в июне он покинул квартиру, но решил ей навредить.

31 июля 2022 года он проник в пустую квартиру через балкон и поджог покрывало на кровати зажигалкой. Огонь распространился по помещению, уничтожив имущество сожительницы. Копылов в суде признал вину и частично возместил ущерб.

Его приговорили к 2 годам колонии строгого режима и обязали выплатить 93 972,54 рублей потерпевшей.

Напомним, что благодаря прокуратуре Новосибирской области бизнесу выплатили более двух миллиардов долгов.