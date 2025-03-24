В Новосибирской области поднялась стоимость коньяка и ликера

В регионе подорожали коньяк и ликер.

Месяцев ранее в Новосибирской области резко выросли цены на крепкий алкоголь. Так, по данным Контур.Маркета, коньяк подорожал на 28% — до 1,4 тыс. руб. за 0,7 л, а ликер — на 27%, до 1,6 тыс. руб.

Также подорожали виски (+21%, до 2,6 тыс. руб.) и водка (+13%, до 406 руб.). При этом спрос на виски и водку упал на 21% и 13%, тогда как коньяк и ликер остались востребованными.

Эксперты связывают это с ростом минимальных цен из-за повышения акцизов на спирт с 1 января 2025 года. Об этом пишет РБК Новосибирск.

Напомним, что цены на мойку авто в Новосибирске за год подскочили на 15,9%