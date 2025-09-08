В Новосибирской области от клещевого энцефалита привили 369 тысяч человек

С начала года в Новосибирской области против клещевого энцефалита было привито 369 469 человек.

Этот показатель соответствует 77,8% от общего запланированного количества. Вакцинация проводится в течение всего года.

Из числа привитых 124 609 человек — дети, что составляет 74,8% от планового значения по детскому населению. Группа профессионального риска, напротив, превысила план, достигнув показателя в 103,8%, привито 15 682 человека.

Иммунизация остается наиболее эффективным методом профилактики инфекций, передающихся через укусы клещей. Специалисты рекомендуют начинать вакцинацию осенью, чтобы завершить курс к весне следующего года.

Для поддержания иммунитета ревакцинацию следует проходить каждые три года после завершения полного первичного курса. Это позволяет значительно снизить риск заражения и усилить защиту организма.

Ранее Сиб.фм писал о том, что вакцинация снизила заболеваемость гепатитом B в Новосибирской области почти до нуля.