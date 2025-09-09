Демобилизация в 2025 году: что известно о сроках возвращения мобилизованных

Вопрос о демобилизации участников СВО, призванных в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года, остается одним из самых волнующих для тысяч семей по всей Сибири.

Многие задаются вопросом: когда мобилизованные вернутся домой и что об этом говорит закон? Сиб.фм собрал всю известную на данный момент информацию.

Как определяется срок службы?

На сегодняшний день срок службы для мобилизованных граждан регулируется Указом Президента РФ No 647 от 21 сентября 2022 года. В этом документе не установлен конкретный предельный срок нахождения в зоне СВО. Контракты о прохождении военной службы, заключенные с мобилизованными, продолжают свое действие до окончания периода частичной мобилизации. Решение о завершении этого периода может быть принято только отдельным указом президента.

В настоящее время закон предусматривает только три основания для увольнения с военной службы. Это достижение предельного возраста пребывания на службе, признание военно-врачебной комиссией негодным к службе (так называемая категория "Д"), и вступление в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы.

Официальная позиция и прогнозы

Представители минобороны и Госдумы неоднократно заявляли, что вопрос о демобилизации напрямую связан с достижением целей специальной военной операции. Никаких конкретных дат или сроков на 2025 год официально не анонсировалось. Также подчеркивалось, что вместо демобилизации основной упор делается на пополнение рядов армии за счет контрактников.

Меры поддержки в Сибири

Пока вопрос о возвращении бойцов остается открытым, власти сибирских регионов, включая Новосибирскую, Омскую области и Красноярский край, продолжают оказывать меры поддержки семьям мобилизованных. Это включает финансовые выплаты, льготы на оплату ЖКУ, помощь в трудоустройстве и реабилитации для вернувшихся из зоны СВО ветеранов.

На данный момент единственным достоверным источником информации о демобилизации могут быть только официальные заявления минобороны и указы президента. Важно доверять проверенным данным, чтобы не стать жертвой фейков и дезинформации.