82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:19
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
82.76% -1.2
сегодня
09 сентября, 14:19
пробки
5/10
погода
+19.6°C
курсы валют
usd 82.33 | eur 96.56
сегодня 12:11
общество

Новосибирский трансплантолог Иван Поршенников удостоен звания заслуженного врача России

Фото: Сиб.фм

Президент России присвоил почётное звание «Заслуженный врач РФ» заведующему отделением трансплантологии Новосибирской областной больницы Ивану Поршенникову.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, хирург внес значительный вклад в развитие трансплантации органов в регионе, став инициатором программ по пересадке печени.

Под руководством Поршенникова в Новосибирске выполняются все виды трансплантаций, включая операции детям до одного года. Его команда провела pioneering операции, в том числе впервые в России разделила одну донорскую печень для двух пациентов в ходе 20-часовой процедуры.

Совместно с коллегами из НМИЦ им. Мешалкина хирург выполнил первую в мире одновременную пересадку сердца и печени, которая длилась 13 часов и завершилась успешно.

Ранее сообщалось, что в новосибирском метро появился новый голос.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.