Новосибирский трансплантолог Иван Поршенников удостоен звания заслуженного врача России

Президент России присвоил почётное звание «Заслуженный врач РФ» заведующему отделением трансплантологии Новосибирской областной больницы Ивану Поршенникову.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, хирург внес значительный вклад в развитие трансплантации органов в регионе, став инициатором программ по пересадке печени.

Под руководством Поршенникова в Новосибирске выполняются все виды трансплантаций, включая операции детям до одного года. Его команда провела pioneering операции, в том числе впервые в России разделила одну донорскую печень для двух пациентов в ходе 20-часовой процедуры.

Совместно с коллегами из НМИЦ им. Мешалкина хирург выполнил первую в мире одновременную пересадку сердца и печени, которая длилась 13 часов и завершилась успешно.

