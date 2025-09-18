В ВТБ спрогнозировали массовое развитие ИИ-агентов в российских крупных компаниях

К 2030 году на российском рынке не останется ни одной крупной компании, которая бы не внедряла в свои процессы собственные или сторонние ИИ-агенты, заявил Вадим Кулик, заместитель президента – председателя правления ВТБ на собственной сессии банка «На пороге встречи с ИИ-агентами» на международном форуме Kazan Digital Week – 2025. Эти ИИ-агенты будут решать задачи как для поддержки внутренних процессов в работе компаний, так и при обслуживании клиентов.

«Сегодня внедрение основанных на больших языковых моделях ИИ-агентов, которые бы выполняли те или иные задачи в компаниях, становится одним из основных трендов российского технологического ландшафта. Компании как разрабатывают собственные решения, так и заказывают их разработку эксклюзивно под собственные задачи, а также внедряют коробочные решения сторонних разработчиков. Пройдет относительно немного времени, и к 2030 году на российском рынке не останется ни одной крупной компании, в которой бы не работали ИИ-агенты», – заявил Вадим Кулик.

По его словам, ИИ-агенты будут решать различные задачи пользователей – среди сотрудников и клиентов компаний, а также взаимодействовать друг с другом для решения этих задач, подчеркнул Вадим Кулик.

По некоторым экспертным оценкам, продолжил топ-менеджер, наиболее продвинутых ИИ-агентов, в том числе в виде самообучающихся андроидов с универсальным интеллектом и адаптивным поведением, стоит ожидать в перспективе уже двух лет. «Такие роботы-помощники фактически станут привычным нам бытовым гаджетом», — добавил топ-менеджер.

«Нам предстоит внедрение новой массовой технологии, которую необходимо адаптировать для взаимодействия с различными пользователями, в том числе под технологически не очень продвинутых – потому что ИИ-помощники могут оказаться более востребованными именно у возрастной аудитории.

Массовое внедрение ИИ-агентов, в свою очередь, повлечет за собой рост нагрузки на действующие сети связи, а также потребует масштабного развития ИТ-инфраструктуры, резюмировал топ-менеджер.