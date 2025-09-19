82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 23:44
пробки
1/10
погода
+8.7°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
82.76% -1.2
сегодня
19 сентября, 23:44
пробки
1/10
погода
+8.7°C
курсы валют
usd 83.59 | eur 98.88
сегодня 22:44
проиcшествия

В Татарске СК РФ возбудил уголовное дело из-за гибели двух детей при пожаре

Фото: пресс-служба СУ СК по НСО
Подпишитесь на Telegram-канал

В городе Татарске возбуждено уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей при пожаре, произошедшем 19 сентября 2025 года.

Чановским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Об этом сообщают в официальном телеграм-канале ведомства в регионе.

По предварительной информации, возгорание произошло в одном из частных домов города Татарска, в результате чего погибли двое детей, оставшихся без присмотра взрослых.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, изымают необходимые предметы и образцы веществ для проведения судебной пожарно-технической экспертизы, которая должна установить причину и источник возгорания.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Денис Дычаковский
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.