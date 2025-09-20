Инцидент с избиением подростка в Новосибирске привлек внимание главы СКР

Новосибирская история с избиением подростка нетрезвой женщиной вызвала широкий общественный резонанс и привлекла внимание главы Следственного комитета России, Александра Бастрыкина.

Он поручил руководителю регионального управления СКР Евгению Долгалеву предоставить доклад о ходе расследования инцидента.

Как стало известно из сообщений в социальных сетях, в Новосибирске женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар по лицу несовершеннолетней. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" (ст. 213 УК РФ).

Учитывая общественный интерес к произошедшему, Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль, обязав руководителя новосибирского управления СКР лично отчитаться о ходе следствия и установленных обстоятельствах.