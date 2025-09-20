Новосибирцы смогли "потрогать грузовик" на семейном празднике от МЧС

На парковке у торгового центра "Мега" в Новосибирске прошел семейный праздник "Потрогай грузовик!", организованный Главным управлением МЧС России по Новосибирской области.

Мероприятие привлекло множество горожан, желающих познакомиться с работой спасателей и увидеть современную спасательную технику.

Более 30 единиц различной спецтехники, в том числе пожарные автомобили, были представлены на выставке. Сотрудники МЧС России организовали для детей и взрослых увлекательную программу, включавшую в себя практические занятия и знакомство с работой пожарных.

Участники праздника смогли примерить боевую одежду пожарных, посидеть за рулем пожарной машины, поупражняться в тушении условного пожара с помощью пожарного рукава и изучить внутреннее оснащение спецтехники. Спасатели МЧС России в игровой форме рассказали о правилах пожарной безопасности.

Праздник "Потрогай грузовик!" стал ярким примером эффективного взаимодействия МЧС России с населением в области профилактической работы и популяризации культуры безопасности. Мероприятие позволило не только познакомить новосибирцев с техникой и работой пожарных, но и повысить уровень знаний о пожарной безопасности.