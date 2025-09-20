82.76% -1.2
сегодня
20 сентября, 23:17
сегодня 22:23
общество

В новосибирском аэропорту пассажиры застряли в длинной очереди

Фото: Сиб.фм
В новосибирском аэропорту Толмачёво образовалась давка из-за скопления пассажиров.

В ночь на 20 сентября в аэропорту Толмачёво образовалось массовое скопление пассажиров, вызвавшее давку и недовольство людей. Об этом сообщает Mash Siberia.

По словам очевидцев, около часа ночи в терминале аэропорта возникла многочасовая очередь, растянувшаяся почти на два часа. В эпицентре скопления оказались пассажиры трех рейсов. Они жалуются на то, что их проверяют слишком медленно.

Ранее Сиб.фм писал о том, что за лето новосибирский аэропорт Толмачево обслужил почти 2,9 млн пассажиров.

Денис Дычаковский
Журналист

