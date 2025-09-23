82.76% -1.2
сегодня 14:57
общество

ВТБ: чаще всего платежными стикерами пользуются клиенты 36-45 лет

Фото freepik.com, автор @freepik
По сравнению с прошлым годом активность пользователей выросла более чем в 3,5 раза, сообщили в ВТБ. С января по август 2025 года клиенты провели с помощью стикеров 292 млн оплат на 213 млрд рублей.

Чаще всего платежными стикерами пользуются при оплатах в супермаркетах (81,9 млрд рублей), за фастфуд (14,8 млрд рублей), на АЗС (11,2 млрд рублей), в кафе и ресторанах (10,6 млрд рублей), а также в строительных магазинах (8,3 млрд рублей). При этом заметный рост оплат также наблюдается в универсальных магазинах, маркетплейсах и такси.

Основные пользователи платежных стикеров – клиенты в возрасте 36-45 лет. На их долю за 8 месяцев этого года пришлось 92 млн транзакций, что составляет почти треть всех оплат. На втором месте – молодежь (26-35 лет), а замыкают тройку клиенты 46–55 лет.

«Платежные стикеры прочно вошли в число привычных способов оплаты для россиян. Они удобны для покупок здесь и сейчас: не требуется носить с собой наличные или пластиковую карту, оплата происходит мгновенно», — отметил Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

Галина Дидан
Журналист

