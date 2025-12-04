Исследование: аналитика от брокеров и банков — основной источник информации об инвестициях

«ВТБ Мои Инвестиции» и аналитическая и консалтинговая компания Frank RG в преддверии Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» провели исследование «Отношение розничных инвесторов к фондовому рынку в 2025 году». Цель исследования – оценка мнения частных инвесторов о состоянии и перспективах российского инвестиционного рынка в контексте законодательных изменений.

Портрет инвестора

По данным аналитиков, рынок инвестиций в России интересен как инвесторам-мужчинам, так и женщинам. Мужская аудитория составляет 58,9%, женская – 41,1%. В основном инвесторы сконцентрированы в городах-миллионниках: в них проживают 56% опрошенных респондентов. У большинства инвесторов (64%) общий объем средств для биржевых инвестиций составляет от 10 тыс. до 500 тыс. рублей. 17% опрошенных доверили рынку инвестиций более 1 млн руб., хотя доля инвесторов с общим объемом капитала свыше 1,4 млн руб. составляет почти 35%.

Большая часть инвесторов (49%) проявляет умеренную активность, совершая 1-5 сделок в месяц. 25% совершают менее одной сделки в месяц. На вопрос о том, как инвесторы могут описать свое поведение на рынке инвестиций, 18% ответили, что считают себя активными трейдерами, но по количеству совершаемых сделок только 9% инвесторов можно отнести к такой категории.

Инструменты

Розничный инвестор в России пробует широкий набор инструментов, но наиболее популярный инструмент – российские облигации (не включая ОФЗ): доля инвесторов, использующих инструмент – 41%. При этом в усредненном портфеле 32% капитала приходится на акции российских компаний.

Почти половина инвесторов (48%) готова инвестировать в цифровые финансовые активы (ЦФА), однако дефицит знаний об инструменте, уровень риска и сомнения в ликвидности сдерживают более широкое распространение этого инструмента. Не менее 15% опрошенных уже используют ЦФА. Инвесторы видят в них целый ряд преимуществ, почти в равной степени оценив и высокую доходность, и выбор базовых активов. На привлекательность инструмента также влияют его инновационность и положительный имидж.

Неуверенность и умеренный риск

Несмотря на высокую долю инвесторов (48%) с опытом более 3-х лет, 70% считают себя «начинающими». Оценка своего опыта часто не связана с фактическим стажем. Большая часть инвесторов сегодня не чувствует себя достаточно уверенными. Инвестиционная активность в течение длительного периода (3 года и более) не дает им ощущения глубокого погружения в происходящее на рынке и уверенного владения информацией. Для 38% опрошенных текущий статус на рынке можно описать как «только пробую разбираться в инвестициях», 46% заявили, что знают основные инструменты.

Неуверенность определяет желание работать с менее рисковыми инструментами – 80% инвесторов ориентируется на умеренный уровень риска. Розничный инвестор сегодня в большинстве не склонен к агрессивному поведению на рынке, ориентируясь на небольшие или средние доходы.

Инфополе: кого слушают инвесторы?

Лидирующим источником информации об инвестициях является аналитика от брокеров и банков (57%). Высокий интерес к аналитике объясняется желанием инвестора разбираться в ситуации на рынке и самостоятельно принимать решения: 46% опрошенных не пользуется при инвестировании помощью со стороны. При этом потребность в помощи у инвестора высока: 34% принимают решения при помощи профессионального управляющего/консультанта, 23% опираются на мнение блогеров/инфлюенсеров, а 15% прибегают к помощи ИИ.

ИИ в инвестициях

15% опрошенных уже используют ИИ для принятия инвестиционных решений, а в общей сложности 78% относятся к таким решениям положительно. 45% оценили свой уровень владения ИИ на 4-5 баллов из 5 возможных, а 11% уже хорошо осведомлены о возможностях ИИ на рынке инвестиций.

Среди целей, для которых инвесторы готовы задействовать ИИ, лидируют: выбор подходящих финансовых инструментов (36%), мониторинг сигналов на покупку/продажу (34%), определение стратегии (33%).

Несмотря на то, что многие признают риски использования искусственного интеллекта, стоп-фактором ИИ-решения в инвестициях являются только для 22% розничных инвесторов. Главные опасения связаны с риском технических сбоев (50%), потери активов (43%) и утечки данных (36%).

Реакция на ключевую ставку

Согласно данным исследования, 73% инвесторов, имеющих средства на вкладах и накопительных счетах, готовы перевести часть активов в инструменты фондового рынка в случае снижения ставок по банковским вкладам. В среднем речь идет о 26% их накоплений.

«Наш опыт подсказывает, что на уверенность инвесторов значительно влияет огромный поток информации. Очевидно, что повышению доверия к инвестициям будет способствовать развитие института инвестиционных советников. Среди других факторов – готовые стратегии, фокусирующие внимание на комфортном уровне риска, увеличение возможностей перехода в разряд «квалов», формирование долгосрочных стратегий, интуитивно понятные сервисы, новые имена среди эмитентов. По нашим оценкам, совпадение этих факторов на горизонте пяти лет может нарастить долю фондового рынка в объеме инвестиций с 5-7% до 12%», – сказал руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

«Стремление к более взвешенному подходу на рынке ценных бумаг в целом должно позитивно отразиться на его развитии. Но даже заявленная консервативная стратегия (ориентированная на небольшой риск) может дать сбой при высокой волатильности рынка, если инвестор не будет чувствовать себя уверенным в принятии решений. Ключевыми драйверами развития рынка станут образовательные инициативы, дальнейшая цифровизация и внедрение понятных механизмов защиты», – отмечает старший проектный лидер Frank RG Оксана Каплина.

В исследовании приняли участие 1000 инвесторов из городов с населением от 100 тыс. человек, имеющих на брокерском счете или ИИС не менее 10 тыс. рублей.