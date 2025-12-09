Экспорт зерна из Новосибирской области в Беларусь вырос почти в пять раз

С января по ноябрь 2025 года Новосибирская область поставила в Беларусь свыше 138 тыс. тонн рапса, а также несколько тысяч тонн семян подсолнечника и льна, сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По данным ведомства, объёмы экспорта по сравнению с прошлым годом увеличились почти в пять раз. Все партии сопровождались фитосанитарными сертификатами, подтверждающими их безопасность. Лабораторные исследования подтвердили соответствие продукции санитарным нормам Беларуси.

Всего за указанный период было оформлено более двух тысяч сертификатов, что обеспечило стабильность и надёжность экспортных поставок.